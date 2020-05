Follia: Dear Father, la recensione

Cosa le ha create? Perché l'università versa in un simile stato di abbandono? Dove sono finiti i suoi congiunti? Per rispondere a queste e ad altre domande dovrà arrivare in fondo alle quattro ore circa che dura l'avventura, cercando ovviamente di sopravvivere.

Come vedremo nel corso della recensione , Follia: Dear Father è un classico survival horror che riprende il modello Amnesia e lo svolge in una chiave più contemporanea, quantomeno a livello tematico. Sviluppato da due persone, racconta la storia di Marcus Pitt, un ragazzo che suo malgrado si trova invischiato in una storia più grande di lui. Recatosi in piena notte nell'università dove insegnano i suoi genitori, scopre molto presto che è successo qualcosa di terribile e che i corridoi sono battuti da creature sanguinarie che non vedono l'ora di farlo a pezzi.

Follia: Dear Father ricalca quasi alla lettera quello che possiamo considerare un modello ormai classico di horror videoludico: giocato in prima persona, vede il protagonista, indifeso contro gli avversari, muoversi furtivamente per stanze e corridoi di un ambiente complessivamente malato e ostile. Le uniche armi a sua disposizione sono una torcia elettrica e un accendino, con la prima che consuma batterie a ritmi insostenibili e il secondo che rischiara solo una piccola porzione dell'ambiente circostante. In realtà, come un novello Gordon Freeman, Marcus dispone anche di un piede di porco, che però non può usare per offendere, ma solo per difendersi.

È anche una forma di psicanalizzazione, un modo per vedere messe in scena le proprie pulsioni e paure più recondite e inconfessabili in un ambiente plastico e interattivo.

Moltissimi autori indipendenti nutrono una vera e propria passione per il genere horror, cui spesso scelgono di dedicare i loro debutti videoludici. I motivi di una simile scelta possono essere molteplici e naturalmente dipendono dalla sensibilità dei singoli individui che si occupano delle scelte creative, ma in generale possiamo affermare con una certa sicurezza che in tutti c'è una qualche voglia di rivelazione e di esprimersi in continuità con il proprio immaginario di riferimento. L'horror videoludico è prima di tutto gettare uno sguardo nell'ignoto, consapevolezza della propria debolezza di fronte a un male soverchiante contro cui il singolo individuo non può nulla.

Struttura di gioco

L'università è popolata da diverse creature, anche se il loro comportamento è molto simile tra loro. Normalmente appaiono cercando attivamente Marcus e, quando lo scoprono, l'unico modo di salvarsi è scappare via fino a che non desistono. Le ambientazioni sono molto buie, quindi spesso la fuga viene complicata dalla mancanza di punti di riferimento precisi. Scappare con l'accendino acceso non è di fatto possibile, perché in corsa la fiamma si spegne, mentre la torcia elettrica è spesso scarica, quindi non ci si può fare sempre affidamento (in giro si trovano delle batterie, ma non tantissime). Del resto morire fa parte del gioco, nel senso che se in un horror il giocatore non percepisce l'incombenza del pericolo, la tensione tende a distendersi e buona parte dell'atmosfera va a farsi benedire.

L'unica vera rimostranza che possiamo muovere a Follia: Dear Father da questo punto di vista è il ricorso un po' eccessivo ai salti sulla sedia, che alla lunga stancano, più che spaventare.

A livello strutturale, l'avventura segue uno schema abbastanza preciso, fatto di momenti esplorativi, in cui solitamente bisogna risolvere qualche semplice puzzle, e di incontri con i mostri, in cui si tenta di sopravvivere evitando di farsi vedere. Dal punto di vista narrativo la storia del gioco è raccontata attraverso i classici documenti che si trovano sparsi per gli ambienti di gioco. In realtà non dicono moltissimo, lasciando al finale la spiegazione di ciò che è successo, che se vogliamo è una scelta logica, visto che per finire Follia: Dear Father non ci vuole poi molto e dare troppi dettagli in anticipo avrebbe ridotto la portata della già esile trama.