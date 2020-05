Animal Crossing: New Horizons, i quadri falsi sono stregati e spaventano i giocatori

Come probabilmente voi lettori saprete già, di recente Animal Crossing: New Horizons si è aggiornato, introducendo le opere d'arte di Volpolo: quadri e statue con i quali è possibile arricchire il museo. Queste opere possono anche essere false, dunque è bene stare molto attenti al momento dell'acquisto. Anche perché quelle false sono stregate.

Lo hanno scoperto a proprie spese i giocatori di Animal Crossing: New Horizons su Nintendo Switch negli ultimi giorni: statue e quadri falsi venduti da Volpolo hanno la peculiarità di cambiare aspetto durante la giornata. Attualmente pare che lo facciano specialmente al calar del sole, dettaglio che rende tutto questo ancora più inquietante. Per esempio, la ragazza con l'orecchino di perla (anche nota come ragazza col turbante) chiude gli occhi, solitamente aperti. Oppure il quadro spaventoso muta espressione, diventando più buffo... beh, per quanto sia possibile trovare buffo un quadro che si modifica a piacimento quando fa buio.

Nel video qui di seguito riportato è possibile notare tutti i cambiamenti di quadri e statue di Animal Crossing: New Horizons: questi pezzi d'arte stregati, lo ricordiamo, è bene disporli all'interno della propria casa, ma non all'esterno. Infatti - essendo falsi - diminuiranno la valutazione generale dell'isola. Avevate già notato questi curiosi particolari che impreziosiscono ancora di più il gioco di Nintendo, ma che stanno anche spaventando i giocatori?