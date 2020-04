Animal Crossing: New Horizons, su Nookazon in vendita le opere d'arte di Volpolo

Tutte le novità arrivate su Animal Crossing: New Horizons nelle ultime ore hanno comportato altrettante novità per il Nookazon, il servizio in stile Amazon di Animal Crossing del quale abbiamo avuto l'occasione di parlarvi nell'ultima settimana. Per esempio, adesso ospita anche la vendita di opere d'arte.

Il recente super aggiornamento di Animal Crossing: New Horizons ha introdotto, tra le altre cose, Volpolo e il suo negozio di opere d'arte, reali e false che siano. Di conseguenza il Nookazon adesso ospita una sezione dedicata, con quadri e statue in vendita da parte dei giocatori. Gli amministratori consigliano di controllare scrupolosamente i feedback dei venditori, dato che tutte le opere d'arte potrebbero essere dei falsi realizzati ad arte (perdonateci il gioco di parole irrinunciabile).

Come potete immaginare, trattandosi di materiale molto richiesto e necessario anche per l'espansione del museo di Blatero, i prezzi sono attualmente elevatissimi. Un singolo quadro può costare dai dieci biglietti miglia di Tom Nook fino ai trenta biglietti, praticamente le stesse somme che circolano per la compravendita degli abitanti del gioco. Un mercato accessibile solo per i giocatori più ricchi, al momento, che vogliono completare al più presto la mostra d'arte del museo.

Voi avete già incontrato Volpolo sulla vostra isola? E avete acquistato sul Nookazon? Oppure reputate quel portale un modo come un altro per "imbrogliare" e rovinare la fruizione di Animal Crossing: New Horizons?