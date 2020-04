Final Fantasy 7 Remake, cosa sappiamo sulla seconda parte

Per noi che abbiamo dovuto scrivere la recensione di Final Fantasy 7 Remake, il tempo scorre in modo un po' diverso. Abbiamo atteso questo gioco per anni e in un tiro di schioppo ce lo siamo lasciati alle spalle mentre molti ancora aspettavano che la loro copia venisse consegnata nella confusione della pandemia globale. Le ore sono volate, mentre giocavamo, e fin dall'inizio sapevamo dove la storia si sarebbe interrotta, per poi riprendere tra chissà quanto, magari anche su una nuova console. Nessuno immaginava, però, come si sarebbe effettivamente interrotta, ma sul controverso finale abbiamo già scritto un mega approfondimento la scorsa settimana che vi consigliamo di recuperare se avete già completato il titolo Square Enix o non avete paura di pesantissimi spoiler. A proposito di spoiler, in questo articolo ce ne sono alcuni ma abbiamo cercato di concentrarli soprattutto verso la fine. Vogliamo prima soffermarci su quello che sappiamo del prossimo episodio, dopodiché faremo qualche congettura sul futuro di Final Fantasy VII Remake e su quello che potrebbe cambiare sia nella storia, sia nel gameplay. Non temete: vi avvertiremo sulle anticipazioni incombenti così che possiate smettere di leggere in tempo!

Quello che sappiamo Innanzitutto, c'è una cosa che ora sappiamo di non sapere: il titolo. Probabilmente vi sarete accorti tutti che Final Fantasy VII Remake si chiama così... e basta. Non c'è nessun Part I o Episode I sulla copertina, tant'è che all'uscita i meno informati ancora ci chiedevano se il gioco riproponeva Final Fantasy VII dall'inizio alla fine, quando invece Square Enix era stata molto chiara a riguardo: il gioco avrebbe ripercorso soltanto il prologo nella città di Midgar, affidando a un numero imprecisato di release il compito di raccontare il resto della storia. Oggi non sappiamo ancora quante saranno queste release e Square Enix, al riguardo, tiene la bocca cucita. Ha sempre avuto poco senso che la cosa non fosse specificata nel titolo, ma a questo punto è possibilissimo che il prossimo episodio si intitoli molto semplicemente Final Fantasy VII Remake 2. Non sarebbe la prima volta, ricordate Final Fantasy X-2 e Final Fantasy XIII-2? Tuttavia quello che succede di inedito a fine gioco potrebbe aver indotto Square Enix a sottotitolare il primo sequel in un modo completamente diverso. Oppure si chiamerà davvero Final Fantasy VII Remake Part II, perché di numeri romani non ce ne sono mai abbastanza. Una cosa è sicura: non vedremo quel titolo sui nostri schermi tanto presto, ma forse neppure troppo in là. Se è vero che in questi giorni gira un elenco di titoli che Square Enix avrebbe rimandato di mesi o anni a causa della pandemia Covid-19, tra i quali spicca il nuovo Final Fantasy VII Remake addirittura nel 2023, bisogna specificare che nessuno ha ancora confermato questa fuga d'informazioni, che potrebbe essere tranquillamente falsa. Infatti, solo poco tempo fa, Tetsuya Nomura ha affermato proprio sul sito ufficiale di Square Enix di aver già cominciato a lavorare al secondo episodio, aggiungendo sibillinamente che le aspettative dei giocatori sarebbero state sconfinate tanto quanto il mondo in cui sarebbe proseguita l'avventura dei nostri eroi dopo aver lasciato Midgar. In un'intervista al producer Yoshinori Kitase pubblicata recentemente su Gamespot, invece, è emerso un altro dettaglio significativo, e cioè che lo staff non si sarebbe preso nessuna pausa tra la chiusura dello sviluppo di Final Fantasy VII Remake e l'inizio dei lavori sull'episodio successivo. E sempre lo stesso Kitase, in un'intervista rilasciata al noto magazine nipponico Famitsu, ha anche affermato qualcosa che non tutti i fan hanno preso con filosofia, e cioè che questa prima release avrebbe mostrato il potenziale di un progetto che Square Enix intende costruire insieme ai giocatori, ascoltando attentamente i loro feedback. Questo potrebbe significare tutto e niente: troviamo difficile immaginare che lo sceneggiatore Katsushige Nojima possa scrivere la storia ispirandosi alle congetture dei fan, ma d'altra parte un backlash particolarmente negativo sulla piega presa nel finale potrebbe costringere Square Enix a fare dietrofront. In ogni caso, i lavori sulla seconda parte dell'opera sono già cominciati e le ultime voci parlavano di un gioco già completo per un terzo. Considerando che Square Enix ha già stabilito i meccanismi nel sistema di combattimento, la struttura del gioco e i principali asset artistici, è normale prevedere uno sviluppo più breve rispetto ai cinque anni trascorsi tra l'annuncio dell'E3 2015 e questa prima release. Vi ricordiamo anche che Square Enix, intorno al 2017, ha cambiato rotta, disimpegnando lo sviluppatore esterno CyberConnect2 per dedicarsi al progetto soltanto internamente, optando al contempo per la suddivisione episodica: una svolta che aveva rallentato ulteriormente i lavori sul gioco, giustificata all'epoca dalle parole del lead designer Naoki Hamaguchi che aveva sottolineato la determinazione della compagnia a controllare ogni aspetto del titolo, compresa la sua qualità, seguendo una severa tabella di marcia.

Qualche ipotesi sui contenuti Ecco, questo è il momento in cui cominciano gli spoiler per chi non ha mai giocato Final Fantasy VII o non ha ancora finito Final Fantasy VII Remake. Saltate a pie' pari questo paragrafo, se non volete rovinarvi la sorpresa, altrimenti continuate a leggere le nostre congetture sui potenziali contenuti della seconda parte dell'opera. A nostro avviso, Square Enix avrebbe due strade da percorrere. Una è quella della scontata quanto iconica trilogia. Tre è un numero potente che rimanda alle saghe più importanti della cultura pop: Il Signore degli Anelli, Star Wars, Indiana Jones. No, non esiste il quarto film di Indiana Jones, fatela finita. Se Square Enix scegliesse la via della trilogia, allora il modo migliore per concludere il secondo capitolo sarebbe il cliffhanger nella città perduta dei Cetra, lo stesso con cui si chiudeva il primo dei tre dischi che componevano l'originale Final Fantasy VII su PlayStation. Il resto della storia sarebbe poi condensato nell'ultimo capitolo, in uscita nel duemilavattelapesca. Inutile dire che chiudere la release intermedia con quella scena specifica sarebbe un modo grandioso per agganciare i nuovi giocatori e praticamente costringerli a comprare anche l'ultimo episodio. Il problema è che non sappiamo nemmeno più se quella scena ci sarà ancora. Il finale di Final Fantasy VII Remake ha scosso la sceneggiatura prestabilita, spalancando le porte a potenziali cambiamenti in una storia che conosciamo da ventitré anni. Per come la vediamo noi, quella scena è troppo iconica per essere rimpiazzata. È vero che tanti giocatori hanno tentato l'impossibile per riportare in vita Aerith nel lontano 1997 e in tutti gli anni che sono seguiti prima che il web mettesse un punto fermo sulla questione, ma la sua dipartita ha un significato preciso nell'economia della trama, quindi dubitiamo che Nomura e Nojima possano davvero scegliere di sacrificare un momento così famoso solo per andare controtendenza. Oppure sì, chi può dirlo? In ogni caso, la rottura col passato nel finale di questa prima release potrebbe essere un semplice sotterfugio per condensare la storyline originale in meno release: alla fine di Final Fantasy VII Remake, i nostri eroi sanno molto di più su Sephiroth di quanto ne sapessero le loro controparti originali, perciò una parte del viaggio tra la fuga da Midgar e l'arrivo alla città dei Cetra potrebbe essere semplicemente rimossa, aggirata o abbreviata per ridurre il numero di release dalla fantomatica trilogia a magari soltanto due uscite. Certo alcune tappe dovranno essere rispettate. La città di Junon e il Cosmo Canyon come minimo, per non parlare del Gold Saucer, che peraltro è già stato menzionato a più riprese. Probabilmente avrà anche una maggior rilevanza la città di Wutai, se consideriamo quante volte è stata citata la presunta tregua con Midgar: sarebbe il modo migliore per annettere alla squadra il personaggio di Yuffie Kisaragi, che nel Final Fantasy VII originale era soltanto opzionale. Dunque il viaggio potrebbe avere una forma diversa; Cloud e gli altri potrebbero visitare i luoghi più importanti in un ordine differente e alcuni passaggi della storia potrebbero cambiare, ma eliminare i momenti che hanno reso Final Fantasy VII leggendario sarebbe troppo anche per questo nuovo corso.