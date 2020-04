Animal Crossing: New Horizons, novità per il museo, Volpolo e molto altro nel prossimo aggiornamento

Un nuovo aggiornamento particolarmente corposo è in arrivo su Animal Crossing: New Horizons, certamente l'esclusiva più importante degli ultimi mesi ora disponibile su Nintendo Switch. L'update introdurrà tutta una serie di novità, oggetti di gioco, personaggi, espansioni per edifici e funzionalità mai viste prima: facciamo il punto della situazione, in questo rapido articolo.

Cominciamo con la data di lancio: il nuovo aggiornamento di Animal Crossing: New Horizons sarà disponibile gratuitamente a partire da questo giovedì 23 aprile 2020. Sempre da giovedì, tutta una serie di contenuti sarà già disponibile all'interno del gioco, mentre altri eventi arriveranno nelle settimane successive, fino al mese di giugno 2020 compreso. Va da sé che queste informazioni confermano il rumor sui nuovi contenuti di Animal Crossing trapelato negli scorsi giorni.

Le novità principali riguardano l'arrivo di Volpolo e l'espansione del museo. Di tanto in tanto sarà possibile trovare una piccola barca ormeggiata a nord dell'isola, dove Volpolo venderà le sue opere d'arte (alcune delle quali false, naturalmente). Di conseguenza il museo di Blatero si espanderà per accogliere la nuova sezione artistica, dove potremo donare statue e quadri. Verrà anche introdotto il negozio di giardinaggio di Florindo, che apparirà nella piazza principale casualmente come già Sciuscià e Beatrice.

Passiamo all'elenco dei principali eventi in arrivo nei prossimi mesi:

Giornata della natura (23 aprile - 4 maggio) - Durante i festeggiamenti per la Giornata della natura, saranno disponibili speciali attività con obiettivi ispirati alla natura, come piantare alberi e annaffiare fiori

Viaggio Primo maggio (1 - 7 maggio) - Nella prima settimana di maggio, i giocatori potranno usare un biglietto speciale all'aeroporto dell'isola per partecipare a un tour a tempo limitato. Questo viaggio li porterà su un'isola diversa dalle solite, dove potrebbero anche incontrare un visitatore speciale...

Giornata internazionale dei Musei (18 - 31 maggio) - Per festeggiare la Giornata internazionale dei Musei, i giocatori possono partecipare a una caccia al timbro. Dopo aver ricevuto una tessera speciale, gli utenti potranno divertirsi a vedere pesci, insetti e fossili mentre raccolgono timbri presso le varie esposizioni del museo per ottenere una ricompensa nel gioco

Stagione dei matrimoni (1° - 30 giugno) - Nel corso di un giugno a tema nuziale, i giocatori possono visitare l'Isola Fiorilio per incontrare la coppia sposata Alpaca e Merino, oltre ad aiutarli a scattare foto di anniversario nello studio per le foto nuziali. I giocatori otterranno oggetti a tema nuziale come ringraziamento