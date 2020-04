PS5 userà meno memoria RAM per il sistema operativo rispetto a PS4: lo ha riportato su Twitter un noto insider dell'industria videoludica, Tidux, dunque per il momento parliamo ovviamente di un rumor.

"L'allocazione di memoria dedicata al sistema operativo su PS5 è inferiore rispetto a PlayStation 4", ha scritto Tidux. "Ciò grazie ai due coprocessori dedicati all'I/O e al tipo di RAM utilizzato."

Laddove tali informazioni dovessero rivelarsi fondate, sarebbe un'ottima notizia per la nuova console Sony, che come noto dispone di una quantità di RAM unificata pari a 16 GB, tutti caratterizzati dalla medesima velocità.

Il fatto di destinare meno memoria al funzionamento del sistema operativo (su PS4 vengono impiegati in tal senso 2,5 GB di RAM, pare) libererà ovviamente delle risorse da destinare al funzionamento dei giochi, con tutto ciò che ne consegue.

Le implicazioni di questo piccolo ma importante dettaglio verranno naturalmente rivelate nell'ambito del reveal dei giochi che faranno parte della line-up di lancio di PlayStation 5, la cui presentazione potrebbe avvenire nel mese di maggio.

PS5 OS reservation is actually smaller than PS4. This is due to 2 IO coprocessors and on chip ram.