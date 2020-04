Animal Crossing: New Horizons, nuovi contenuti e meccaniche di gioco scoperti dai dataminer

I giocatori di Animal Crossing: New Horizons stanno amando la nuova esclusiva di Nintendo Switch già così com'è, ma chi non ne ha mai abbastanza forse oggi può tirare un sospiro di sollievo: pare che nei prossimi mesi potrebbero debuttare nuovi contenuti, oggetti e meccaniche di gioco mai visti prima. Prima di emozionarvi oltre ogni limite, tuttavia, continuate nella lettura di questo articolo.

Le informazioni arrivano dal dataminer Ninji, che ha sviscerato per bene i file di gioco di Animal Crossing: New Horizons trovando così riferimenti a nuovi edifici, oggetti, meccaniche e funzioni che attualmente non sono presenti; di qui ovviamente l'idea che potrebbero debuttare in un secondo momento, probabilmente già nei mesi estivi o con vere e proprie espansioni pensate da Nintendo sul lungo periodo. Magari così si metteranno anche a tacere le voci che reputano Animal Crossing uno stupido gioco per bambini (sono poche, per fortuna).

I contenuti più interessanti che sarebbero in arrivo riguarderebbero espansioni molto importanti per il Museo, che includerà anche una sezione per i quadri e le opere d'arte, nonché una caffetteria con ritorno dei Giroidi; inoltre pare che si potrà tornare a nuotare come in Animal Crossing: New Leaf, e che Volpolo avrà un suo luogo dedicato dove vendere quadri (anche falsi).

Ecco tutti i contenuti scoperti su Animal Crossing: New Horizons fino a questo momento:

Due nuove espansioni per il museo

Due nuovi edifici autonomi: il negozio del museo e il Caffè, quest'ultimo con una sezione per i giroidi

Volpolo tornerà e attraccherà presso la "baia segreta" a nord dell'isola

Con Volpolo tornerà la vendita dei quadri, che potranno anche essere falsi

Funzione per segnalare i giocatori online in caso di comportamento inappropriato

Cespugli e nuovi fiori (azalea, ibisco e altri)

Vegetali in grado di maturare: patate, fieno, canna da zucchero, carote, zucche

Viene menzionato il "cibo di mare"

Possibilità di nuotare, ottenendo oggetti inediti