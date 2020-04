Call of Duty: Warzone, eventi in stile Fortnite in arrivo per il battle royale

Call of Duty: Warzone introdurrà eventi in stile Fortnite: lo ha rivelato il narrative director del gioco, Taylor Kurosaki, nel corso di un'intervista rilasciata a VentureBeat.

"È esattamente ciò a cui stiamo lavorando, che abbiamo pianificato", ha detto Kurosaki riferendosi agli eventi di Call of Duty: Warzone. "Si tratta di una feature realizzata in continuità con quanto fatto in Modern Warfare."

Stando alle parole di Kurosaki, dunque, gli eventi verranno utilizzati anche e soprattutto per espandere i confini narrativi del battle royale, proprio come fatto da Fortnite con il clamoroso buco nero per l'introduzione del Capitolo 2.

"Molto spesso, quando gli autori di una serie televisiva decidono di raccontare una storia, non sono sicuri di quante stagioni dello show verranno trasmesse", ha continuato il narrative designer.

"Sappiamo dove stiamo andando e da dove siamo partiti: la domanda che rimane è quanto ci metteremo per arrivare a una conclusione? Tutto dipende dai fan."