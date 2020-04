Pokémon Oro e Argento, il Lago d'Ira nella beta era molto diverso e nascondeva un segreto

Sono passati ormai tanti anni dal debutto di Pokémon Oro e Argento su Game Boy Color, tuttavia provate a pensare all'importanza di questi titoli, se ancora oggi si torna a parlarne perché sono saltati fuori segreti e curiosità in tema. Il Lago d'Ira, ad esempio: sapete che inizialmente era molto diverso da quello che conoscete?

Lo ha svelato in queste ore il Dr Lava su Twitter, lo stesso che a suo tempo mostrò al mondo tutti i Pokémon scartati da Rosso e Blu. Nella beta di Pokémon Oro e Argento, il Lago d'Ira era molto differente: non ospitava una sola casetta, ma una vera e propria città con Palestra inclusa (poi spostata ad Azalina, probabilmente). Il Lago d'Ira è ancora oggi famoso per il suo ospitare un Gyarados Rosso, ottimo per impreziosire la propria squadra.

E questo luogo, almeno nella beta di Pokémon Oro e Argento, nascondeva anche un segreto: avrebbe dovuto essere un nido di Ikari, il Pokémon Squalo poi scartato da Oro e Argento, e che anni più tardi sarebbe tornato - debitamente rivisto e modificato - come Sharpedo in Rubino, Zaffiro e Smeraldo. Non si smette mai di imparare, non è vero? Date anche un'occhiata all'immagine qui di seguito riportata.