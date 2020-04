PS5 e Xbox Series X, l'SSD farà la differenza per i designer, secondo l'art director di Halo

PS5 e Xbox Series X comportano diverse evoluzioni tecnologiche con i loro nuovi hardware, ma molti sviluppatori sembrano essere particolarmente affascinati dal passaggio ufficiale all'SSD, che anche secondo l'art director degli Halo classici potrà fare veramente la differenza in termini di game design.

Intervistato da VideoGamesChronicle, Marcus Lehto, ex-Bungie che ha ricoperto il ruolo di art director nei primi tre Halo, si è dimostrato decisamente entusiasta della next gen e in particolare dell'SSD.

C'è da notare che Lehto sembra riferirsi nel commento alla tecnologia SSD in generale, che è presente sia su PS5 che su Xbox Series X, ma il sito riporta il tutto come se fosse riferito specialmente (se non solo) a PS5 in virtù della maggiore velocità nella gestione dei dati da parte del sistema Sony, anche se l'interpretazione può essere fuorviante.

Fatto sta che Lehto sembra davvero molto interessato all'utilizzo dell'SSD, anche rispetto alle altre caratteristiche innovative delle console next gen: "Farà una differenza enorme", ha affermato l'art director ex-Bungie, "Aprirà la porta a contenuti più sostanziosi che possono essere caricati in streaming più velocemente, i giocatori non dovranno più aspettare i caricamenti e non ci sarà la necessità di escogitare sistemi per mascherare i caricamenti".

Insomma, vengono ribadite un po' le impressioni riportate anche da molti altri sviluppatori, spiegando che "aiuterà a rendere le cose più fluide", ma aiuterà anche gli sviluppatori nella progettazione dei giochi, togliendo diversi limiti che erano imposti con la vecchia generazione.

Potrebbe mancare poco a saperne di più su PS5 e Xbox Series X, visto che diverse voci parlano di una presentazione a maggio 2020, vista la cancellazione dell'E3. Per quanto riguarda PS5 in particolare, è emersa la possibilità di un meeting il 19 maggio 2020.