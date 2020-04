WINDTRE, problemi di rete e internet oggi 20 aprile 2020: cosa sta succedendo?

La settimana non sembra iniziare particolarmente bene per gli operatori Wind e Tre, di recente riunitisi nell'operatore unico WINDTRE. Moltissime segnalazioni da tutta Italia sottolineano problemi di rete e internet, cerchiamo dunque di capire cosa sta succedendo.

Le segnalazioni sono arrivate principalmente nelle prime ore della mattinata di oggi, lunedì 20 aprile 2020, ma ne continuano comunque ad arrivare anche nel momento in cui scriviamo: tanti clienti di WINDTRE segnalano malfunzionamenti alla rete internet e alla copertura mobile della propria offerta. I problemi sembrano interessare un po' Wind e Tre nel loro complesso, sia lato linea fissa che linea mobile; non potrebbe del resto essere altrimenti dopo la loro fusione nell'operatore unico WINDTRE.

Attualmente WINDTRE non ha rilasciato dichiarazioni, ma è probabile che sia già al lavoro per risolvere i problemi, i quali a questo punto dovrebbero definitivamente sparire nelle prime ore del pomeriggio. Finora le problematiche sembrano aver afflitto indifferentemente clienti di tutta Italia.

Questo periodo è particolarmente difficile, comunque, un po' per tutti gli operatori italiani: le reti sono sotto stress, con gran parte della popolazione italiana costretta in casa. Basti considerare che si è quasi arrivati al collasso con i bambini intenti a giocare a Fortnite.