GRIS, vendite per oltre un milione di copie: Nomada Studio ringrazia su Twitter

GRIS ha registrato vendite per oltre un milione di copie in tutto il mondo, e Nomada Studio ha pubblicato un post su Twitter per ringraziare chi ha reso possibile tutto ciò.

"Siamo entusiasti di annunciare che GRIS ha venduto oltre un milione di copie... assurdo!", ha scritto il team di sviluppo. "Grazie al nostro team, alle famiglie, a Devolver Digital e in particolare a tutti voi che lo avete reso possibile."

Disponibile nelle versioni PC, PS4, Nintendo Switch e iOS, il titolo di Nomada Studio ci catapulta in un'avventura visivamente meravigliosa, al comando di una ragazza che si ritrova a vivere una situazione molto difficile, che sconvolge il suo mondo.

GRIS, questo il nome della protagonista, dovrà dunque esplorare un mondo misterioso, pieno di enigmi da risolvere e sequenze evocative, in grado di trasformare l'intera esperienza in un vero e proprio viaggio nei sensi.

Le meccaniche platform e il grado di sfida non sono tali da impensierire, e mai come in questo caso il focus sta nel godersi il percorso: i concetti di game over e la frustrazione vengono superati in favore di un racconto che cattura l'attenzione fin dalle prime battute, avvolgendoci in un'atmosfera peculiare anche grazie a una splendida colonna sonora.

We are thrilled to announce that GRIS has sold more than one million copies... crazy!! 🎉😊 Thanks to our team, families, @devolverdigital and specially to all of you who made this possible ♥️ pic.twitter.com/UOuHkaGt0m