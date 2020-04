Giochi Nintendo Switch: Trials of Mana e tutti i titoli della settimana del 20 aprile 2020

La nuova settimana del 20 aprile 2020 è ufficialmente cominciata; di conseguenza arriva anche il momento di dare un'occhiata più da vicino a tutti i giochi in uscita su Nintendo Switch nei prossimi sette giorni. Non temete, perché anche prossimamente la console ibrida sarà farsi valere, anche se vi foste già stufati dell'eccellente Animal Crossing: New Horizons.

Si comincerà da Trials of Mana, che approderà su Nintendo Switch questo venerdì 24 aprile 2020. "Trials of Mana è il remake in 3D del GdR giapponese classico pubblicato nel 1995 con il nome di Seiken Densetsu 3. Divertiti con questa magnifica avventura totalmente rinnovata con una grafica in alta qualità, un sistema di battaglia migliorato, nuove voci per i personaggi, una colonna sonora rimasterizzata, dei dialoghi aggiuntivi e molto altro!"

Lo stesso giorno, il 24 aprile 2020, accoglierà su Nintendo Switch anche Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 - Road to Boruto. "Divertiti con le avventure di Boruto, il figlio di Naruto, in un Villaggio della Foglia interamente rinnovato! Mentre ti impegni al massimo per superare l'esame per diventare Chunin, una nuova minaccia incombe sul mondo dei ninja. Sarai in grado di sconfiggerla?"

Da ultimo segnaliamo l'imminente debutto di MotoGP 20, previsto per questo giovedì 23 aprile 2020. "Accendi i motori, il nuovo capitolo della serie MotoGP è qui! MotoGP 20 celebra il grande ritorno della carriera manageriale e non solo. Ti aspetta una grafica ancora più realistica, miglioramenti al gameplay, un nuovo modo di vivere i contenuti storici e tutta l'emozione della stagione 2020!"

Ecco qui di seguito, in un pratico elenco ordinato per date di lancio, tutti i giochi in uscita su Nintendo Switch della settimana del 20 aprile 2020. Acquisterete qualcosa in particolare? Beh, cosa aspettate: fatecelo sapere con un commento!