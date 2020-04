CS:GO ESL Vodafone Championship, gli highlight dei Playoff!

Il CS:GO ESL Vodafone Championship sta per raggiungere il culmine della stagione. Dopo le tiratissime giornate della fase a gironi è giunto il momento dei Playoff! Ecco, quindi, gli highlight delle partite del weekend della prestigiosa competizione esport dedicata allo sparatutto Valve e sponsorizzata dal colosso delle telecomunicazioni.

Anche in questo video possiamo dunque vedere i momenti di gameplay più spettacolari e coinvolgenti delle sfide giocare online all'interno dell'ESL Vodafone Championship, con sequenze che evidenziano l'incredibile abilità dei giocatori in gara. È chiaro come la selezione all'ingresso sia decisamente netta, considerando il livello espresso dai giocatori anche in questo video, a rimarcare come il campionato in questione sia uno dei tornei esport più prestigiosi in Italia.

Counter-Strike: Global Offensive si mantiene sempre estremamente popolare, grazie anche al suo essere particolarmente propenso all'attività competitiva all'interno dei circuiti esport, non per nulla ha recentemente superato il record di utenti su Steam. Gran parte del merito di questo successo continuativo deriva dal cambio di modello economico alla base del gioco, ma anche dal continuo supporto da parte di Valve, che l'ha fatto diventare un pilastro dell'attività online su Steam e dal solito gameplay estremamente chiaro e spettacolare.

Le partite dell'ESL Vodafone Championship rappresentano un appuntamento fisso su Multiplayer.it: potete seguirle ogni giovedì in live sul sito o sul nostro canale Twitch. La finale, oltretutto, è vicina: chi sarà il campione di quest'anno?