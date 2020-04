Windows 10 Aggiornamento KB4549951: problemi a webcam, microfono e porte USB, come rimediare

Negli scorsi giorni Microsoft ha rilasciato il nuovo Aggiornamento KB4549951 per Windows 10, anche noto come l'update del Patch Tuesday. Si trattava di un appuntamento molto importante, per il sistema operativo più utilizzato al mondo; neanche a dirlo, sono state introdotte tante correzioni quanti nuovi problemi mai visti prima, che ora affliggono gli utenti.

Sono almeno una mezza dozzina i problemi ed errori di Windows 10 introdotti con il recente Aggiornamento KB4549951, come se quelli altrettanto recenti di Windows Defender di per sé non bastassero. Gli utenti hanno segnalato errori al microfono, alla webcam, alle porte USB che all'improvviso smettono di funzionare senza alcun motivo; ma potremmo anche parlarvi di riavvii improvvisi, e interruzioni pure e semplici nel funzionamento del sistema operativo di Microsoft.

Come rimediare, dunque? L'ideale sarebbe ricevere una nuova patch correttiva direttamente dagli sviluppatori, anche lato server. In mancanza di meglio, le opzioni sono due: è possibile tentare la disinstallazione manuale, oppure il ripristino del sistema operativo ad una versione precedente nella quale l'update Patch Tuesday non era ancora stato installato.

Seguite dunque questa procedura e valutate da voi l'opzione migliore:

Menù Start

Impostazioni

Aggiornamento e Sicurezza

Da qui potete disinstallare l'ultimo aggiornamento; se ciò non è possibile, provvedere al ripristino del sistema operativo