Windows 10, problemi per Windows Defender con l'aggiornamento 1.313.1638.0: come rimediare

Microsoft colpisce ancora: nelle ultime ventiquattro ore la società ha reso disponibile un nuovo aggiornamento per Windows 10, noto come Aggiornamento 1.313.1638.0. Il problema è che, al di là di alcuni miglioramenti per molti aspetti del proprio PC, ha anche reso praticamente inservibile Windows Defender.

Purtroppo avete capito bene, l'Aggiornamento 1.313.1638.0 causa gravi problemi all'antivirus di Windows 10, Windows Defender. Il problema è che il download dell'update parte in automatico, benché Microsoft avesse deciso di posticipare moltissimi aggiornamenti per Windows 10 ai mesi estivi. Ora, è probabile che abbiate già installato tutto quanto, e quindi che Windows Defender di conseguenza abbia cominciato a mostrarvi dei messaggi di errore. Tra i tanti, forse il più grave riguarda l'impossibilità di avviare una scansione sul proprio PC, per accertarsi della presenza di virus.

Fortuna per poi, c'è sempre una soluzione. Vediamo allora come rimediare a questi problemi di Windows Defender: il "trucco" della disinstallazione manuale dell'aggiornamento purtroppo questa volta non funzionerà. Dunque, se non volete attendere un nuovo fix da parte di Microsoft, dovrete ripristinare la versione del vostro sistema operativo ad una precedente, e dovrete farlo al più presto, prima che siano trascorse circa due settimane. Ecco la procedura da seguire.

Menù Start

Impostazioni

Aggiornamento e sicurezza

Ripristino

Reimposta PC

Inizia