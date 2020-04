iPhone 12, notch più piccolo e bordi sottili per il nuovo smartphone Apple?

iPhone 12 vanterà un notch più piccolo e bordi sottili, stando ad alcune immagini compare in rete che evidenziano le scelte di design effettuate per il nuovo smartphone Apple.

Il leak proviene da una fonte ritenuta piuttosto affidabile, Jon Prosser, che aveva anticipato correttamente il lancio di iPhone SE e nelle ultime ore ha parlato anche del debutto dei nuovi AirPods e MacBook Pro a maggio.

Le immagini mostrano un diagramma di iPhone 12 che rivela appunto un notch dalle dimensioni più contenute e bordi sottili rispetto a quanto visto su iPhone 11 Pro.

A differenza dei precedenti leak, inoltre, sembra che il pulsante di accensione laterale non sia stato spostato più in basso, ma abbia mantenuto l'attuale posizione.

Le immagini si riveleranno legittime? Lo scopriremo senz'altro nei prossimi mesi, mentre ci avviciniamo al tradizionale periodo di lancio per il nuovo iPhone.

Here you go, internet. 😏 pic.twitter.com/REfSw28KSX