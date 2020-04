Apple iPhone SE: caratteristiche, prezzo e uscita

Dall'esterno è insomma un viaggio indietro nel tempo quello che viene proposto da Apple, anche e soprattutto in termini di rapporto schermo / dimensioni, ormai piuttosto distante rispetto a ciò che si vede anche negli smartphone di fascia media. Le misure di iPhone SE sono pari a 138,4 x 67,3 x 7,3 millimetri per un peso di 148 grammi, mentre le colorazioni disponibili sono tre: nero, bianco e rosso. Il dispositivo è resistente all'acqua e alla polvere.

Corpo in alluminio e vetro, forme che riproducono un design storicamente molto apprezzato dagli utenti, iPhone SE è dotato come detto di un display Retina IPS da 4,7 pollici con risoluzione 1334 x 750 pixel, 326 ppi, contrasto di 1400:1 e luminosità pari a 625 nit. Le cornici arrotondate conferiscono al terminale la tradizionale ergonomia, mentre fa il proprio ritorno il pulsante Home equipaggiato con il sistema di riconoscimento Touch ID.

La fotocamera posteriore, singola, include un sensore da 12 megapixel con obiettivo grandangolare a sei elementi, apertura f/1.8 e stabilizzatore ottico. Le sue funzioni vengono regolate appunto grazie al supporto del processore: lo zoom è solo digitale (5X), il controllo della profondità per la modalità ritratto funziona via software e così lo Smart HDR. La fotocamera anteriore è invece da 7 megapixel con apertura f/2.2.

Se l'estetica di iPhone SE richiama soluzioni del passato, sotto la scocca il nuovo terminale Apple offre le ultime tecnologie, nella fattispecie il chip A13 Bionic che ritroviamo nel top di gamma iPhone 11 Pro , abbinato anche in questo caso al Neural Engine di terza generazione. Un motore potente e veloce, insomma, che viene utilizzato anche per migliorare le performance delle fotocamere integrate.

Autonomia, software e prezzi

Un altro aspetto davvero interessante di iPhone SE è l'autonomia: grazie alle ottimizzazioni tecniche, il dispositivo può garantire fino a 13 ore di riproduzione video, che diventano 8 laddove si tratti di streaming, e fino a 40 ore di riproduzione audio. La batteria supporta la ricarica veloce (fino al 50% di carica in 30 minuti utilizzando un alimentatore da 18 W) e la ricarica wireless.

Lo smartphone è equipaggiato nativamente con iOS 13 e può sfruttarne tutte le novità grazie alla componentistica hardware avanzata: dal dark mode alla gestione dei file, dal supporto per i dispositivi USB alle ottimizzazioni per le gallerie fotografiche, dalle automazioni alla compatibilità con i controller Bluetooth.

Infine, i prezzi: come accennato in apertura si parte da 499 euro per il modello dotato di 64 GB di storage, che diventano 549 euro per il modello da 128 GB e 669 euro per il modello da 256 GB.

La confezione di iPhone SE, come da tradizione, include il telefono, un paio di auricolari EarPods, il cavo Lightning e l'adattatore a corrente da 5 W.