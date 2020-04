Animal Crossing: New Horizons, l'ex Nintendo Reggie Fils-Aime è contro i viaggi nel tempo

Animal Crossing: New Horizons prevede un numero incredibilmente elevato di contenuti, sbloccabili a poco a poco nel corso dell'anno e dopo tantissime ore di gioco. Alcuni non hanno tutta questa pazienza, e ricorrono ai viaggi nel tempo per sbloccarli in anticipo, facendo così time travel (come si dice nel gergo). Ma Reggie Fils-Aime "non piace questo elemento".

La diatriba tra sostenitori dei viaggi del tempo su Animal Crossing e coloro che invece li ripudiano come il tifo e la malaria non ha mai avuto fine, nella storia del franchise degli animaletti Nintendo. Di recente, nel corso di una pacifica conversazione su Twitter, è stato chiamato in causa anche il noto Reggie Fils-Aime, dirigente d'azienda statunitense ed ex presidente e direttore operativo di Nintendo of America. Si è detto contrario ai viaggi nel tempo, se ve lo state chiedendo.

Alla domanda "Ma Reggie fa time travel?" la risposta secca è stata "Mai!!" facendo così capire chiaramente la posizione di Reggie sulla questione. Niente viaggi nel tempo né time travel su Animal Crossing in generale e Animal Crossing: New Horizons nello specifico, almeno per lui.

Ma a noi interessa sapere anche la vostra opinione sull'argomento, naturalmente. Avete mai sfruttato questo trucchetto per ottenere vantaggi? Ritenete sia giusto farlo? Oppure, in alternativa, che sia giusto privarvi di poterlo utilizzare come, quando e dove preferiate? Abbiamo realizzato una guida anche sui viaggi nel tempo di Animal Crossing: New Horizons, comunque.