Animal Crossing: New Horizons, come viaggiare nel tempo

Anche se è sempre consigliato giocare il gioco giorno per giorno, in quanto l'attesa è parte stessa del gameplay, esiste un "trucchetto" per saltare da un giorno all'altro e vedere la propria cittadina evolversi in minor tempo. Ecco la nostra guida su come viaggiare nel tempo in Animal Crossing: New Horizons.

Una delle particolarità di Animal Crossing: New Horizons (ma anche di tutta la serie) è la sincronizzazione del tempo con quello reale. Di conseguenza, le giornate durano proprio come quelle terrestri e le stagioni si susseguono in base al mese e all'emisfero in cui vi trovate (a meno che non abbiate scelto diversamente all'inizio del gioco).

Per far passare le giornate più velocemente dovrete solo cambiare la data della vostra console. Per fare ciò, uscite dal gioco e chiudetelo (premete X sull'icona del titolo nella Home della Switch), andate nelle impostazioni e scendete fino alla scheda denominata "Sistema". Qui andate su "Data e ora" e disattivate la sincronizzazione tramite Internet. Dopodiché cambiate la data o l'orario in quello che preferite. Una volta rientrati in gioco, verrete accolti come se fosse un nuovo giorno, con Tom Nook che vi illustrerà le novità presenti sull'isola.

Se proprio dovete utilizzare questo metodo, assicuratevi di non avanzare di troppi giorni, in quanto più andrete avanti con il tempo, più il gioco percepirà come se per tutti quei giorni saltati voi non foste affatto entrati in partita. Questo comporterà, molto probabilmente, l'abbandono dell'isola da parte di alcuni residenti e la trasandatezza di quest'ultima, invasa da erbacce e degrado.