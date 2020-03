Facebook: condivisione contenuti direttamente da WhatsApp

Facebook prosegue nel percorso di integrazione con WhatsApp, attivando la possibilità di condivisione dei contenuti direttamente da una piattaforma all'altra, che d'altra parte sono unite dalla medesima organizzazione.

La funzione dovrebbe essere già disponibile nell'app di Facebook: in sostanza, quando si tocca sul pulsante per la condivisione dei contenuti, tra le varie opzioni ora compare anche "Invia su WhatsApp", che fa esattamente quello che dice, ovvero pubblica il contenuto in questione sull'altra app, potendolo dunque inviare direttamente a qualcuno nella rubrica.

Nel caso in cui si tratti di un post, la condivisione crea un link cliccabile dal destinatario del messaggio, se invece si tratta di un'immagine o un video questi compaiono direttamente su Whatsapp, inviati nella chat ai destinatari in questione.

Si avvicinano sempre di più, dunque, i due sistemi di comunicazione controllati dalla compagnia di Mark Zuckerberg, in un percorso che mostra un'integrazione sempre maggiore, che in questo caso comprende una funzione piuttosto comoda per chi utilizza entrambe le app con una certa frequenza.

WhatsApp, peraltro, sta conoscendo un traffico dati veramente enorme in questo periodo di emergenza, tanto da dover correre ai ripari rafforzando l'infrastruttura per il rischio di fondere i server per la quantità di chiamate. Inoltre, è in arrivo sulla versione beta uno strumento che aiuta a bloccare la diffusione di fake news.