Sony: il vice presidente dei Worldwide Studios Europe lascia la compagnia dopo 25 anni, passa a TT Games

Sony registra un'uscita di scena forse non molto rumorosa ma comunque importante, con l'executive Michael Denny che lascia la compagnia dopo 25 anni di servizio attivo, per passare al team TT Games, responsabile della serie videoludica LEGO presso Warner Bros.

Denny non è un personaggio molto noto al pubblico ma ha avuto un ruolo chiave nell'organizzazione e supervisione dei team interni di Sony, in particolare per quanto ha riguardato Guerrilla Games, Media Molecule e Sony London Studio, dunque il nucleo dei first party europei, nel ruolo di senior vice President di Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios Europe.

Il medesimo personaggio ha anche portato avanti i rapporti con numerosi third party per lo sviluppo di esclusive su PS4 e console precedenti. Dopo ben 25 anni, Denny lascia dunque il suo ruolo presso Sony e si accasa in TT Games, dove dirigerà le operazioni dal punto di vista strategico e di business.

Traveller's Tales è ormai interamente concentrata sulle numerose produzioni videoludiche a tema LEGO, dunque è prevedibile che il suo lavoro si concentrerà soprattutto su quelle, lavorando peraltro in accordo con Paul George di Playdemic, in modo da "introdurre una nuova visione" per la compagnia.

"Siamo felici di dare il benvenuto a Michael nel team e con lui vediamo un futuro esaltante per TT Games, con l'implementazione di una nuova strategia nello studio", ha affermato David Haddad, il presidente di Warner Bros. Interactive Entertainment.

Di recente, è emerso che Sony non sembra considerare il coronavirus una possibile minaccia per la data di uscita di PS5, mentre sta monitorando la situazione per eventuali influssi sul lancio di The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima.