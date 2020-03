PS5: la data di uscita non verrà cambiata dal coronavirus, dice Sony

PS5 dovrebbe arrivare nell'holiday season di quest'anno, ovvero presumibilmente verso novembre 2020, e la data di uscita non dovrebbe essere cambiata dall'attuale situazione data dal coronavirus, in base a quanto riferito da Sony attraverso un suo portavoce.

L'affermazione è stata fatta a Bloomberg, che ha chiesto direttamente a Sony possibili impressioni su eventuali posticipi della data di uscita per PS5. Secondo la compagnia, il coronavirus non dovrebbe avere "un impatto significativo sul lancio" della nuova console, mentre probabilmente si farà sentire su altri aspetti dell'economia di Sony.

In base a quanto riferito, sembra che le previsioni in ambito finanziario parlino di una riduzione di 370 milioni di dollari nel corso del 2020. Allo stesso modo, Sony sta montando la situazione per quanto riguarda le produzioni first party previste per i prossimi mesi, come The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima.

"Sebbene non siano emersi finora dei problemi particolari, Sony sta monitorando attentamente possibili rischi su ritardi nei programmi della produzione per i giochi in sviluppo, sia per quanto riguarda i first party che quelli dei partner, in particolare in Europa e Nord America", questo è quanto ha riferito Sony sul lato software e in particolare per i giochi previsti nei prossimi mesi.

"In accordo con i regolamenti nazionali e locali decisi, Sony ha chiuso parte dei suoi uffici, soprattutto in Europa e Nord America, con i dipendenti che ora lavorano da casa", ha riferito ancora Sony. Tuttavia, non sembra che la situazione debba influenzare particolarmente la data di uscita di PS5, almeno per il momento, argomento su cui la compagnia sembra essere ancora abbastanza ottimistica.