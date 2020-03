PS5: l'uscita non verrà rimandata a causa del coronavirus, secondo i PR Sony

PS5 non vedrà l'uscita posticipata a causa della crisi globale derivata dal coronavirus, almeno in base a quanto è stato riferito da un'agenzia di PR collegata a Sony Interactive Entertainment Benelux, come riferito dal sito LetsGoDigital.



In base al sito olandese in questione, l'epidemia di coronavirus sembra non abbia influito sui programmi di lancio di PS5, che dunque prevedono ancora l'arrivo della nuova console Sony entro la fine del 2020, più precisamente nel periodo autunnale e probabilmente a novembre di quest'anno, anche se una data di uscita precisa ancora non c'è.



BAAS, l'agenzia di PR con base ad Amsterdam, utilizzata da Sony Interactive Entertainment Benelux per le comunicazioni ufficiali e promozionali, ha riferito dunque a LetsGoDigital che "il coronavirus non ha ancora portato al posticipo del lancio di PS5, almeno per il momento".



Ovviamente, il condizionale è d'obbligo, vista la situazione internazionale, ma l'intenzione di base sarebbe comunque quella di mantenere i programmi stabiliti per l'uscita di PS5, che dovrebbe dunque arrivare tra novembre e dicembre 2020, probabilmente.



L'idea è che sia Sony che Microsoft stiano mantenendo una certa prudenza sulla questione: al di là delle questioni di sicurezza e salute più immediate, infatti, bisogna considerare come le fabbriche e le linee produttive per i dispositivi tecnologici siano state ferme in certi casi e in ogni caso non abbiano raggiunto ancora il pieno regime, cosa che potrebbe influire sulla disponibilità di prodotti per tutto il 2020.



Anche Microsoft, per il momento, sembra aver confermato il programma di lancio per Xbox Series X e probabilmente è ancora presto per qualsiasi decisione netta sull'uscita anche di PS5, staremo a vedere. Ovviamente, gli occhi sono tutti puntati sulla presentazione di oggi da parte di Mark Cerny, fissata per le ore 17:00.