Xbox Series X: lancio confermato entro Natale 2020, Microsoft non prevede posticipo per coronavirus

Xbox Series X è stato protagonista di una serie di notizie davvero molto interessanti in queste ore, ma tra queste è emersa anche una conferma, sebbene non proprio specificata a parte con una comunicazione dedicata, ovvero che il periodo di uscita resta fissato per autunno 2020, senza prevedere al momento un posticipo a causa del coronavirus.



Questo è infatti quanto si legge nel principale fra i vari articoli di approfondimento pubblicati oggi su Xbox Wire da Microsoft, quello dedicato all'hardware di Xbox Series X: "Quanto verrà lanciata questo Natale, Xbox Series X stabilirà nuovi standard in termini di performance, velocità e compatibilità, tutto mentre consentirà di trasportare tutti i giochi del passato con noi attraverso quattro generazioni".



Al di là delle affermazioni su potenza e retrocompatibilità, sembra che Microsoft dimostri una notevole sicurezza nel ribadire che Xbox Series X uscirà a Natale 2020, più precisamente in quella famosa "holiday season" che solitamente rappresenta la parte finale dell'autunno, tra novembre e dicembre.



Considerando le abitudini del mercato videoludico e le incombenze legate alle festività ufficiali, l'idea è che il periodo di uscita previsto per Xbox Series X resti dunque novembre 2020, allontanando l'idea di un posticipo a causa del coronavirus.



Di recente, il dubbio sulla tempistica di lancio delle nuove console è emerso da parte di diversi analisti di mercato: secondo alcuni il caso di un'uscita posticipata al 2021 sarebbe probabile vista l'attuale situazione delle fabbriche e dell'economia globale, ma altri si sono dimostrati molto più prudenti su questo aspetto, come l'analista Daniel Ahmad secondo il quale non c'è al momento nessun segno di possibile posticipo, in accordo anche con le precedenti previsioni di AMD sull'arrivo di PS5 e Xbox Series X in tempo per Natale.