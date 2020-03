PS5 e Xbox Series X, il lancio: nessun segno di possibile posticipo secondo l'analista Daniel Ahmad

Sul lancio di PS5 e Xbox Series X sono emersi vari dubbi riguardanti il possibile posticipo in cui Sony e Microsoft potrebbero incappare a causa dell'attuale stato della produzione di componenti elettronici e del mercato in generale, ma secondo un analista noto come Daniel Ahmad non sembrano esserci, al momento, prove sulla conferma di questo ritardo.



Daniel Ahmad, noto anche come "ZhugeEX", è una fonte piuttosto affidabile e molto conosciuta anche per il suo essere particolarmente attivo su forum di discussione e social media, dunque può essere considerato una voce autorevole nell'ambiente videoludico, anche se ovviamente le sue considerazioni sull'uscita di PS5 e Xbox Series X vanno prese solo come supposizioni, sebbene suffragate da analisi su dati oggettivi.



In quest'ultimo periodo ha preso quota l'idea che l'uscita di PS5 e Xbox Series X possa essere posticipata al 2021 causa Coronavirus, visione supportata da diversi analisti, che vedono i danni inflitti alla catena produttiva ormai importanti per quanto riguarda il 2020, cosa che potrebbe portare a un posticipo al 2021 delle nuove console oppure a un lancio caratterizzato da un'estrema scarsità di scorte che potrebbe riflettersi in prezzi anche più alti.



Ahmed non sembra sia d'accordo con questa prospettiva: "Per quanto riguarda la catena produttiva, Nintendo Switch ha subito una riduzione perché la produzione si è fermata nei mesi scorsi in Cina e il 90% delle console in USA sono prodotte in Cina", ha spiegato, venendo incontro parzialmente a tale idea. Tuttavia, "La produzione sta ripartendo di nuovo, dunque l'impatto dovrebbe essere piuttosto limitato, dato che la richiesta nel quarto trimestre è superiore a quella dei primi due trimestri".



In particolare, per quanto riguarda PS5 e Xbox Series X: "Non c'è ragione al momento per pensare che ci possa essere un posticipo per il lancio delle console next gen, ma le cose possono sempre cambiare". In particolare Ahmad riporta un'affermazione fatta in precedenza, sul fatto che sia ancora troppo presto per trarre conclusioni: "Se ci si dovesse trovare a un punto in cui la produzione non si trova a pieno regime per la fine del secondo trimestre dell'anno allora potrebbe esserci sicuramente ragione, per Sony e Microsoft, di riconsiderare il periodo di lancio delle nuove console".



C'è dunque da aspettare di vedere la situazione delle catene produttive verso la metà dell'anno e al momento non sembra ci siano indicazioni chiare sul rischio che questa possa essere talmente rallentata da dover costringere un posticipo del lancio di PS5 e Xbox Series X al prossimo anno. Questo riflette anche la posizione di AMD sul fatto che le console next sono in tempo ad arrivare entro Natale.





Regarding next gen consoles.



Always discussions regarding the ongoing situation. No reason to think there is a delay to holiday launch. But things can always change very quickly.https://t.co/C0kfufoPrM — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) March 12, 2020