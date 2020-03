Steam, l'allarme Coronavirus fa segnare il record assoluto di utenti connessi

Steam non conosce crisi, anzi continua a crescere proprio in mezzo al caos globale causato dalla pandemia dei Coronavirus, facendo segnare proprio in queste ore il record assoluto di utenti connessi alla piattaforma online.



Proprio ieri abbiamo riportato che Counter-Strike: GO ha superato il milione di giocatori contemporanei, con Steam quasi a 20 milioni e oggi possiamo riferire che tale soglia è stata superata. Come visibile attraverso il servizio ufficiale di registrazione delle statistiche di Steam, vediamo che la piattaforma Valve ha ormai superato la quota di 20 milioni di utenti connessi contemporaneamente nelle ore scorse.



La popolazione attuale di Steam ammonta a 20.140.976 utenti connessi, con il picco registrato nelle ore scorse di 20.313.476, pari dunque al record assoluto di giocatori online attivi su Steam nella storia della piattaforma in questione.



Il grafico mostra un andamento sinusoidale della quantità di giocatori connessi a Steam, con l'apice raggiunto proprio verso le ore 15:00 di oggi, 15 marzo 2020. È chiaro che l'attuale situazione globale, con milioni di persone più o meno confinate a casa in vari paesi del mondo, abbia contribuito sensibilmente al raggiungimento di questo risultato, portando dunque oltre 20 milioni di persone a utilizzare contemporaneamente Steam.



I videogiochi, d'altra parte, si stanno rivelando una risorsa d'intrattenimento importante per vivere al meglio il confino domestico, come dimostrano anche altri indici come il boom di connessioni in Italia per Call of Duty: Warzone.