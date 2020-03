Borderlands 3: Guns, Love and Tentacles, video gameplay con i primi 12 minuti dell'espansione

Borderlands 3 - Guns, Love and Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock è la seconda espansione ufficiale per l'ottimo action RPG ad ambientazione fantascientifica di Gearbox, che si mostra in questo nuovo video gameplay con i primi 12 minuti di gioco.



Guns, Love and Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock, oltre ad essere forse una delle espansioni dal titolo più lungo mai visto in giro, introduce un nuovo pezzo di storia piuttosto sostanzioso con il matrimonio tra Sir Alistair Hammerlock e Wainwright Jakobs, invitandoci tutti alle imminenti nozze sul pianeta ghiacciato di Xylourgos.



Nel video riportato qui sopra vediamo dunque i primi 12 minuti della nuova espansione, dunque è naturale che all'interno si possano trovare anche degli spoiler sui contenuti del DLC, siete avvisati.



La nuova ambientazione presenta dunque un pianeta in cui i rifiuti congelati hanno diluito tutto tranne la più feroce fauna selvatica e la misteriosa città di Cursehaven, sotto la colossale carcassa di un Mostro della Volta. Tutto questo dà l'occasione per prendere parte, oltre che alle nozze, anche a una serie di nuovi eventi speciali, con una banda di inquietanti occultisti che adorano la carcassa del Mostro pronta a dare battaglia.



Queste sono le caratteristiche del nuovo DLC:

Riunisci vecchi amici o entra a far parte di un team con nuovi personaggi, che ti aiuteranno a far trionfare l'amore sopra l'odio

Affronta assetati nemici e fromidabili boss, incluse bestie aliene, occultisti mutati e un clan di banditi dal sangue freddo

Immergiti negli inquietanti retroscena delle missioni secondarie

Arma il tuo Cacciatore della Volta con alcune delle più letali armi della galassia

Dimostra il tuo stile con nuovi spettacolari oggetti decorativi