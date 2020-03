Borderlands 3 disponibile da oggi su Steam, dopo il periodo di esclusiva dell'Epic Games Store

Borderlands 3 è disponibile da oggi anche su Steam. Se ricordate, la versione PC è stata un'esclusiva dell'Epic Games Store per sei mesi. Adesso però il periodo dell'accordo con Epic Games è terminato e anche chi acquista giochi solo dal negozio di Valve potrà avere la sua copia del gioco.



Da notare il fatto che attualmente l'intera serie Borderlands è in offerta su Steam, Borderlands 3 compreso, che viene venduto con un corposissimo sconto del 50% su tutte le edizioni. Quindi se vi affrettate, invece di pagarlo 59,99€ potete prenderlo a 29,99€ nell'edizione standard. Meglio ancora: l'edizione Super Deluxe costa 49,99€, contro i 99,99€ del prezzo base. Un affarone, soprattutto se si considera che il prezzo scontato è inferiore a quello base dell'edizione standard.



Per il resto vi ricordiamo che Borderlands 3 è l'ultima fatica di Gearbox per PC, Xbox One, PS4 e Google Stadia. Se vi interessa avere più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Borderlands 3.



Il leggendario sparatutto è tornato con "fantastilioni" di armi e un'avventura oltre i confini del caos! Affronta nuovi mondi e nemici nei panni di uno dei quattro nuovi cacciatori della Cripta. Sconfiggi mostri pazzeschi da solo o in co-op, recupera tonnellate di bottino e salva il tuo pianeta dalla setta più spietata della galassia.