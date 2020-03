NBA 2K20, il blocco dell'NBA causa coronavirus ha devastato il gioco

NBA 2K20 sta subendo degli effetti devastanti dal blocco dell'NBA dovuto al diffondersi della pandemia di coronavirus di cui sicuramente avrete sentito parlare (si scherza). Il motivo risiede nella modalità MyLeague, che consente al giocatore di costruire una carriera basata sui risultati e le statistiche dell'NBA.



Capito dov'è il problema? Il sistema così è sì più realistico e coinvolgente per i fan del basket USA, ma allo stesso tempo non prevede l'assenza di dati, di solito inseriti in tempo reale seguendo i risultati delle partite. Senza questi dati, NBA 2K20 non sa bene che fare e, quando non riesce a simularli, semplicemente si blocca, impedendo di continuare a giocare.



Si tratta di una situazione senza precedenti per la serie e inedita anche per il mondo dei videogiochi tutto. Evidentemente gli sviluppatori di NBA 2K20 non potevano prevedere che una pandemia fermasse uno degli eventi sportivi più ricchi del pianeta, ma così è andata. Attualmente non è chiaro cosa possano fare per sistemare la situazione, ossia se c'è un modo per aggiustare il sistema nel breve periodo, che non sia mettere dei dati falsi. Altrimenti non resta che aspettare un aggiornamento più grosso, che potrebbe arrivare anche a stagione ripresa... sempre che riprenda.



Per il resto vi ricordiamo che NBA 2K20 è disponibile per PC, Xbox One e PS4.