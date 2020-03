Il Cortocircuito: si parla di E3, di acquisti online e ovviamente di coronavirus nella puntata di oggi!

Grande puntata quella de Il Cortocircuito prevista per oggi. No, niente Danika Mori, solo Pierpaolo, Alessio e Francesco che saranno in diretta in uno studio virtuale a commentare le migliori notizie della settimana dalla loro quarantena personale. L'appuntamento è il solito: dalle 15 alle 16:30 di oggi 13 marzo 2020.



Nella speranza che Alessio si sia perlomeno tolto il pigiama (e messo su qualcos'altro, ovviamente), i tre loschi figuri parleranno della cancellazione dell'E3 e dei modi alternativi per rimanere informati sui videogiochi e di come cambiano i consumi nell'epoca del Coronavirus. Death Stranding non è più così lontano?



Venire a farci compagnia e a non farli sentire soli nel loro isolamento forzato. Anzi, vi avvisiamo che abbiamo cambiato il modo di inviare le domande vocali in redazione. Invece di WhatsApp ci trasferiamo su Telegram.



Mandate loro un messaggio, breve, conciso, ma folle come sempre. Troverete il canale ufficiale del Cortocircuito a questo indirizzo: t.me/Il_Cortocircuito.



Che dire, ci vediamo numerosi alle 15 sul nostro canale di Twitch!