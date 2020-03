E3 2020 cancellato, Phil Spencer annuncia un evento in streaming per Xbox

L'E3 2020 è stato cancellato ufficialmente, e così Phil Spencer ha annunciato su Twitter un evento in streaming dedicato a Xbox che andrà idealmente a sostituire la tradizionale conferenza di Los Angeles.



"L'E3 è sempre stato un momento importante per il team di Xbox", ha scritto Spencer, che appena poche settimane fa aveva pubblicato un aggiornamento relativo alla presenza di Xbox Series X all'E3 2020.



"Vista la decisione presa dagli organizzatori, quest'anno celebreremo la prossima generazione del gaming insieme alla community di Xbox e a tutti quelli che amano giocare nell'ambito di un evento digitale."



"I dettagli sulla data, gli orari e altro ancora verranno annunciati nel corso delle prossime settimane", ha concluso il capo della divisione Xbox.



Sembra dunque che Microsoft non cambierà i propri piani per giugno, riorganizzando il classico showcase nella forma di un evento in streaming, appunto, in cui troveranno posto non solo Xbox Series X ma anche i nuovi giochi in arrivo.



A proposito di Xbox Series X, si parlerà della nuova console e di Project xCloud già questo mese, nella fattispecie il 18 marzo, nell'ambito dei Game Stack Live organizzati dopo la cancellazione della GDC 2020.





E3 has always been an important moment for Team Xbox. Given this decision, this year we'll celebrate the next generation of gaming with the @Xbox community and all who love to play via an Xbox digital event. Details on timing and more in the coming weeks https://t.co/xckMKBPf9h