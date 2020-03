Call of Duty: Modern Warfare, Slim Jxmmi ha speso 150.000 dollari di gioielli ispirati al gioco

Slim Jxmmi, rapper del duo Rae Sremmurd, è un grande appassionato di Call of Duty: Modern Warfare. Lo è al punto di giocare in streaming su Twitch di tanto in tanto e di essere amico di alcuni membri del FaZe Clan. È anche un grande appassionato di gioielli, tanto da aver speso 150.000 dollari per uno charm decorativo ispirato a uno di quelli con cui si possono decorare le armi di Modern Warfare.



A occuparsi del gioiello è stato il negozio Icebox Diamonds & Watches di Atlanta, presso cui Slim Jxmmi si è recato personalmente. Si tratta di un posto frequentato da molte star. Il rapper ha mostrato il modello desiderato usando il suo telefono. Invece di usarlo per decorare armi però, ci ha fatto realizzare una collana da 150.000 dollari. Visto che era lì ha anche speso 18.000 dollari in altri oggetti di lusso.



Non è la prima volta che qualcuno del mondo dello spettacolo fa follie legate ai videogiochi. Ad esempio Crash Bandicoot è stato d'ispirazione per gente del calibro di Quavo e Trippie Red. Da notare che sono tutti titoli di Activision. Evidentemente contengono dei messaggi subliminali che invitano le star a spendere soldi.