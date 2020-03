Microsoft ha acquisito un altro team? Sostiene di avere 16 studios first party

Microsoft sta svolgendo il programma dei Game Stack Live proprio in queste ore e da uno di questi è emerso un dettaglio che fa pensare a una nuova acquisizione effettuata dalla compagnia, visto che ha menzionato 16 team di sviluppo interni, invece dei 15 già noti.



I Microsoft Game Stack Live sono una serie di panel dedicati agli sviluppatori che sostituiscono gli eventi che la compagnia aveva organizzato per la GDC 2020, prima che questa venisse cancellata. Il tutto è stato dunque spostato in un contesto online e in streaming, portando dunque i contenuti previsti in questa nuova forma.



Si tratta di presentazioni e conferenze dedicate agli sviluppatori, che nella maggior parte dei casi hanno poco a che fare con il pubblico standard, ma da una di queste è emerso un dettaglio particolarmente interessante per tutti: "La cosa unica dello sviluppo dei giochi in Microsoft è che costruiamo gli strumenti per gli sviluppatori e poi li utilizziamo attraverso i nostri 16 team first party per creare i giochi, consideriamo lo sviluppo videoludico incentrato sulla spinta della tecnologia ai limiti assoluti", ha affermato Kevin Gammill, GM of game developer experiences in Microsoft.



Potrebbe essere stato un semplice errore, ovviamente, dunque è presto per sbilanciarsi, ma ovviamente sono partite, nel frattempo, le varie teorie su una nuova acquisizione avvenuta in segreto da parte di Microsoft e su quale possa essere il team di sviluppo aggiuntivo in questione, considerando che i team Microsoft noti sono al momento 15.



Si tratta solo di voci di corridoio, ma già in molti puntano sulla possibile acquisizione di Asobo Studio (responsabile di A Plague Tale: Innocence e attualmente al lavoro su Microsoft Flight Simulator) o varie idee più o meno inverosimili come Techland, The Farm 51 o People Can Fly.



A dire il vero al momento Microsoft ha 14 team ufficialmente all'interno dei first party più il team Global Publishing che non dovrebbe occuparsi però di sviluppo effettivo ma può essere considerato nel gruppo: 343 industries, Compulsion Games, Double Fine, InXile Entertainment, Mojang, Ninja Theory, Obsidian Entertainment, Playground Games, Rare, The Coalition, The Initiative, Turn 10, Undead Labs, World's Edge e Xbox Global Publishing. Quale sarà il sedicesimo, sempre che non si tratti di un errore o di un altro team di supporto ignoto?