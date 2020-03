Animal Crossing: New Horizons, ecco dove comprarlo nonostante il Coronavirus

Animal Crossing: New Horizons sta per fare il proprio debutto su Nintendo Switch: il gioco sarà disponibile a partire dal 20 marzo, ma dove comprarlo nonostante le misure restrittive messe in campo per contrastare la diffusione del Coronavirus ? Ce lo spiega Nintendo , con un comunicato ufficiale dedicato appunto al lancio di Animal Crossing: New Horizons . Lo riportiamo di seguito. Se non hai ancora preordinato il gioco, è possibile ordinarlo in digitale qui:

È possibile trovare il gioco anche all'interno degli ipermercati Auchan e Carrefour.



Attenzione: Per chi abita sulle isole e non ha ancora effettuato l'ordine, la situazione è leggermente diversa in quanto, a meno che la merce non sia già disponibile sul territorio dell'isola stessa, le consegne non sono garantite neanche per gli acquisti online. Non ci sono invece problemi per acquisti della versione digitale.