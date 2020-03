Steam Game Festival: Spring Edition al via, demo gratis per i nuovi giochi PC

Lo Steam Game Festival: Spring Edition è iniziato sulla piattaforma digitale Valve: l'iniziativa, organizzata da The Game Awards, mette a disposizione gratis numerose demo di promettenti giochi PC in arrivo.



"Il Festival dei giochi presenta più di una dozzina di demo di giochi in anteprima, disponibili per il download e da giocare per un periodo limitato di 48 ore. Giocaci ora fino al 14 dicembre alle 19.00", recita il comunicato che campeggia sulla pagina ufficiale dell'iniziativa.



La lista dei titoli include oltre 40 prodotti, alcuni dei quali avevano perso la possibilità di essere presentati presso l'Indie MEGABOOTH, il Day of the Devs e The MIX durante la GDC 2020, che è stata rinviata.



Nella selezione spiccano nomi come System Shock, reboot del classico sci-fi, ma anche il simulatore di traslochi Moving Out e l'horror game "al contrario" Carrion.



Lo Steam Game Festival: Spring Edition si concluderà il 23 marzo alle 18.00, ora italiana.