iPhone SE con chip A13 Bionic: l'iPhone low-cost è ufficiale, disponibile ad aprile

Apple ha ufficializzato quello che è anche conosciuto come l'iPhone Low-cost. L'iPhone SE avrà un chip A13 Bionic, modalità Ritratto, registrazione video 4K, Touch ID e display retina HD: sarà possibile prenotarlo a partire dalle 14:00 del 14 aprile 2020. I prezzi partiranno da 499 euro. L'iPhone SE sarà in vendita dal 24 aprile 2020.

Dopo tanti rumor, finalmente, Apple ha ufficializzato l'iPhone SE. Il telefono ha molte delle caratteristiche di cui si è discusso in questi mesi, come un display Retina HD da 4,7", un sistema a fotocamera singola (grandangolo), modalità Ritratto, registrazione video 4K, Touch ID e il chip biometrico A13, il chip di iPhone 11 Pro. Tornerà anche il tasto Home. Il telefono sarà resistente all'acqua (profondità massima di 1 metro fino a 30 minuti) e avrà una batteria in grado di gestire fino a 13 ore di riproduzione video. Il telefono arriverà con iOS 13 preinstallato.

I tagli dell'iPhone SE saranno 64Gb, 128GB e 256GB. La versione più piccola costerà 499 euro, ma Apple fornisce dei servizi di permuta per dare dentro il proprio telefono e acquistare l'iPhone SE a un prezzo ridotto. La versione a 128GB costerà 549 euro, mentre quella da 256GB 669 euro.

Il telefono sarà in tre colorazioni: rossa, nera o bianca.

Sarà possibile prenotare il telefono a partire dalle 14 del 17 aprile 2020, mentre sarà in vendita presso gli Apple Store a partire dal 24 aprile.

"Il primo iPhone SE fu un grande successo fra i clienti, che apprezzavano la sua combinazione di design compatto, prestazioni di alto livello e prezzo conveniente; il nuovo iPhone SE di seconda generazione riprende la stessa idea e la migliora ulteriormente, per esempio aggiungendo il nostro migliore sistema a singola fotocamera per fare foto e video bellissimi, pur mantenendo un prezzo molto interessante," spiega Phil Schiller, Senior Vice President of Worldwide Marketing di Apple. "Grazie alla straordinaria potenza del chip A13 Bionic, iPhone SE ha una grande autonomia, scatta bellissimi primi piani in modalità Ritratto e foto con Smart HDR, registra video spettacolari con audio stereo ed è perfetto per i videogiochi e per navigare sul web a tutta velocità. E naturalmente ha di serie le funzioni di sicurezza evolute che i nostri utenti si aspettano. Non vediamo l'ora che i clienti possano toccarlo con mano."