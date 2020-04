Days Gone, la versione PC apparsa su Amazon France

La versione PC di Days Gone è apparsa su Amazon France. Si tratta soltanto di una pagina segnaposto, quindi senza alcun dettaglio, ma è inevitabile che faccia discutere per ciò che comporta. Days Gone è infatti un titolo esclusivo per PS4 e se arrivasse su PC sarebbe l'ennesimo prodotto PlayStation a fare il salto della staccionata, diventando esclusiva console invece che completa.

Prima di lui sono già stati annunciati o lanciati su PC Detroit: Become Human, Horizon Zero Dawn, Death Stranding, solo per citare i più importanti. Si è parlato anche di God of War (non confermato). Nel caso Days Gone arrivasse davvero su PC sarebbe quindi solo l'ennesima conferma della nuova strategia di Sony per i suoi titoli first party: esclusivi su PS4 per un certo periodo, quindi l'arrivo su PC per monetizzare. Del resto si tratta di un ottimo modo per dare una vita commerciale più lunga a prodotti di qualità indiscutibile e dai valori produttivi spesso altissimi. Su PC inoltre potranno esprimersi al massimo tecnicamente, dettaglio non da poco.

Comunque sia per ora non c'è niente di ufficiale, quindi vi invitiamo a prendere questa notizia con le dovute cautele perché potrebbe trattarsi di un semplice errore. Per avere più informazioni sul gioco, leggete la nostra recensione di Days Gone.