FIFA 20, GTA 5 e Call of Duty sono i giochi più venduti in Italia nel 2019, vediamo la classifica

FIFA 20, GTA 5 e Call of Duty: Modern Warfare sono i giochi più venduti in Italia nel corso dell'intero 2019, in base ai nuovi dati complessivi forniti da IIDEA (ex-AESVI) sul mercato italiano, come possiamo vedere dalla classifica pubblicata all'interno del resoconto globale dell'anno scorso.

Come abbiamo visto, il mercato dei videogiochi in Italia nel 2019 ha visto un calo del settore console e una crescita di quello mobile, che ha portato comunque a una crescita sul piano complessivo dell'1,7% rispetto all'anno precedente.

Come possiamo vedere abitualmente dalle classifiche settimanali pubblicate sempre dalla stessa fonte, in cima alla classifica totale del 2019 non poteva che esserci FIFA 20, insieme agli immancabili Grand Theft Auto V e Call of Duty: Modern Warfare, veri e proprio "regolaristi" della classifica software italiana.

Vediamo dunque la top 20 dei giochi più venduti nel 2019 in Italia, intendendo le vendite come complessive tra tutte le varie piattaforme e considerando sia il mercato fisico che quello digitale: