PS4, Firmware 7.50 disponibile, scopriamo le novità

Sony ha rilasciato il firmware 7.50 per PS4, che introduce diverse novità nel software di sistema della console. In realtà per adesso non c'è ancora una nota di rilascio ufficiale, ma le aggiunte sono note grazie alla beta che si è svolta nelle scorse settimane.

La più rilevante è l'aggiornamento del protocollo HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), arrivato alla versione 2.3. Si tratta di un protocollo di sicurezza della console che blocca la trasmissione di contenuti digitali protetti non autorizzati. La versione precedente, la 2.2, aveva causato alcuni problemi che ora dovrebbero essere stati risolti.

Altro novità è la nuova opzione che consente di organizzare le icone dei contenuti digitali in una singola cartella. In questo modo sarà possibile dare una ripulita alla dashboard di sistema, gestendo meglio i collegamenti ai vari contenuti.

Infine, ora il test di velocità della rete dovrebbe essere molto più preciso e affidabile. Quello disponibile finora aveva dei margini di errore davvero elevatissimi, ma con la nuova versione introdotta dal firmware 7.50 i risultati dovrebbero essere più aderenti alla realtà.

La sostanza è che il firmware 7.50 di PS4 non sembra rivoluzionare la console, ma sistema molti problemi migliorando alcuni dei software esistenti. Il consiglio, come sempre in questi casi, è di scaricarlo e installarlo subito.