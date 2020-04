Pokémon GO, Raid da remoto confermati: come funzionano

I Raid da remoto sono finalmente in arrivo su Pokémon GO: gli sviluppatori di Niantic Labs sono tornati sulla questione proprio nelle ultime ore, fornendo nuovi dettagli circa questa importantissima meccanica che tornerà particolarmente utile in seguito alla pandemia da coronavirus, con i giocatori di tutto il mondo costretti a restare in casa.

I Raid di Pokémon GO normalmente prevedono che i giocatori escano di casa per raggiungere fisicamente un luogo ben determinato, dove avrà inizio la battaglia contro Pokémon normali, rari, Leggendari o Misteriosi. Ciò attualmente non è possibile a causa del coronavirus, e non lo sarà ancora per un bel po'; non sono neppure troppo rari i casi di giocatori di Pokémon GO fermati dalla polizia, ma questo è un altro discorso. Per garantire una fruizione di gioco ottimale, Niantic Labs a breve introdurrà i Raid da remoto.

Come funzionano i Raid da remoto di Pokémon GO? Un biglietto Raid speciale permetterà di accedere al Raid disponibile nella palestra più vicina, ma solo per quanto riguarda le palestre visibili "nelle vicinanze". Dunque non potrete scegliere di partecipare ad un Raid dall'altra parte del mondo, tanto per capirsi. Il lato positivo della questione è che si potrà giocare da casa, senza uscire e guadagnando tutti i bonus che si otterrebbero normalmente per il completamento del Raid sul posto.

I biglietti Raid da remoto verranno proposti al prezzo di 100 Pokémonete (circa un euro); Niantic Labs permetterà anche di invitare un amico a partecipare, quest'ultimo a prescindere dalla sua effettiva vicinanza o lontananza dal Raid di Pokémon GO in questione. Non è stata ancora fissata una data di lancio precisa, ma siamo sicuri che non manca molto all'arrivo di questa nuova ed utilissima funzionalità.