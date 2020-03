Pokémon GO, aggiornamenti a Raid e Sincroavventura per giocare da casa

Ancora aggiornamenti per Pokémon GO: gli sviluppatori di Niantic Labs hanno annunciato alcune modifiche importanti per il proprio titolo mobile, così da garantire un'esperienza meno stressante e più proficua pur restando a casa. Difatti per godersi appieno Pokémon GO è necessario uscire, cosa impossibile a causa della pandemia da Coronavirus.

Va detto che da subito gli sviluppatori di Niantic Labs hanno modificato Pokémon GO, rendendo così più facile giocare da casa. Ma dato che la pandemia non accenna ad arrestarsi, nuovi aggiornamenti sono stati annunciati giusto in queste ore: arriveranno nei prossimi giorni e potenzieranno il gioco da casa. Eiguarderanno principalmente due aspetti importantissimi del titolo, i Raid e la Sincroavventura.

Niantic Labs sta testando un sistema che permetta ai giocatori di Pokémon GO di partecipare ai Raid direttamente dalla propria abitazione. Non è ancora chiaro come ciò sarà possibile, né se la meccanica legata ai Biglietti Raid verrà eccezionalmente rivista, ma è una novità davvero notevole per Pokémon GO. La Sincroavventura verrà invece resa molto più precisa, in modo tale che calcoli i passi dei giocatori anche da casa. Per esempio diventerà compatibile con i tapis roulant, meccanismo che permetterà di schiudere Uova anche senza uscire da casa.

Che dire, forse è arrivato il momento di mettere nuovamente in download Pokémon GO in questo periodo. Le analisi di mercato tra l'altro danno ragione a Niantic Labs: i guadagni sono alle stelle, nelle ultime settimane.