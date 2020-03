Animal Crossing: New Horizons, tutte le isole speciali in un'immagine

Animal Crossing: New Horizons permette di visitare altre isole, oltre a quella che ospita il villaggio del protagonista. Questa meccanica è legata alle Miglia Nook e al biglietto/coupon da acquistare presso il centro servizi: ma quante sono le isole speciali, dato che vengono generate e poi visitate casualmente?

A questa domanda a tema Animal Crossing: New Horizons hanno provato a rispondere i giocatori stessi, realizzando un'immagine con tutte le isole speciali. A seconda di forma, dimensioni e disposizione degli oggetti dell'isola, infatti, è possibile stabilire se questo nuovo luogo scoperto sia interessante o meno, e in caso quanto. Ci sono delle isole, ad esempio, con una piccola pedana centrale, piene zeppe di rocce di stelline. Altre isole, più rare, ospitano tantissime tarantole (così da massimizzare i guadagni), altre ancora infine propongono al giocatore almeno una trentina di ibridi, che possono essere liberamente raccolti.

Saccheggiare le isole speciali di Animal Crossing: New Horizons è un ottimo modo di passare il tempo. Tenete a portata di mano questa immagine, perché dal design della meta di ogni vostro viaggio potrete così facilmente desumere il bottino presente. Eccovi l'immagine, e non dimenticate di dare un'occhiata alla nostra recensione di Animal Crossing: New Horizons.