Nintendo Switch aprile 2020, i giochi migliori del mese

Poche uscite ad aprile 2020 su Nintendo Switch, ma in attesa di tempi migliori godiamoci Naruto Shippuden: UNS 4 - Road to Boruto, Grimvalor e Minecraft Dungeons.

È abbastanza semplice stilare l'elenco dei giochi migliori in arrivo ad aprile 2020 su Nintendo Switch, visto che ci troviamo di fronte a un mese abbastanza povero di nuovi titoli, pur con qualche possibile outsider. Da una parte abbiamo infatti il grande potenziale cooperativo di Minecraft Dungeons, che tuttavia non ha ancora una data ufficiale precisa e potrebbe slittare, dall'altra un metroidvania indie di provenienza mobile che ha sicuramente i numeri per sorprendere, Grimvalor. Il piatto forte del mese è però rappresentato da Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 - Road to Boruto, capitolo finale della divertente saga basata sul manga di Masashi Kishimoto, che approda sulla console ibrida giapponese con un pacchetto che include anche l'espansione Road to Boruto.

Grimvalor Tutte le informazioni sul gioco

In uscita il 7 aprile

Dopo il grande successo riscosso su mobile, Grimvalor fa il proprio debutto ad aprile anche su Nintendo Switch. Si tratta di un action RPG in stile metroidvania in cui vestiamo i panni di un guerriero incaricato di ritrovare un re perduto, sullo sfondo di un'affascinante ambientazione dark fantasy. Il gameplay si basa sull'esplorazione, con la possibilità di accedere a nuove aree previo sblocco di ulteriori abilità, ma anche su di un sistema di combattimento solido e convincente, che richiama i soulslike per via del fatto che i nemici vengono ripristinati ogni qual volta ci rechiamo presso un punto di salvataggio. Ad accompagnare il tutto un comparto tecnico ispirato e interessante, con 60 frame al secondo fissi e una grande atmosfera.

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 - Road to Boruto Tutte le informazioni sul gioco

In uscita il 24 aprile

Lo spettacolare brawler di CyberConnect2 approda sulla console ibrida Nintendo con il suo ultimo episodio, Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 4 - Road to Boruto, che oltre a includere il quarto capitolo della saga integra anche l'espansione Road to Boruto, che ci introduce agli eventi e ai personaggi nati al termine del manga di Masashi Kishimoto. Parliamo insomma di un pacchetto particolarmente corposo, che può contare su di un comparto tecnico in grado di sfruttare il cel shading per riprodurre in maniera assolutamente fedele le atmosfere dell'anime e i suoi protagonisti, dando vita a combattimenti frenetici e coinvolgenti nell'ambito di una ricca campagna single player. Dopo la Ultimate Ninja Storm Trilogy, ecco dunque il tassello mancante della serie tie-in.