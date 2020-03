Zombie Army Trilogy per Nintendo Switch, la recensione

L'unico che può fermare i diabolici piani del Fuhrer è il cecchino americano Karl Fairburne, protagonista della serie madre Sniper Elite . Ricevuto il difficile incarico, l'uomo si reca nella Berlino devastata dalle bombe per capire cosa sia l'arma micidiale che Hitler teneva in serbo per ultima, ritrovandosi di fronte un'orda apparentemente infinita di non-morti affamati di carne viva. Come eliminarli una volta per tutte? Sparandogli in testa, naturalmente.

La recensione di Zombie Army Trilogy catapulta anche i possessori di Nintendo Switch nella seconda guerra mondiale alternativa in cui Adolf Hitler, messo ormai alle strette nelle ultime fasi del conflitto, ricorre alle conoscenze dell'occulto acquisite dal Reich per riportare in vita i soldati nazisti morti e creare dunque un inarrestabile esercito di zombie per ribaltare la situazione.

Struttura e gameplay

Zombie Army Trilogy è una raccolta che include i primi tre capitoli della serie targata Rebellion, laddove il recente (e convincente!) Zombie Army 4: Dead War probabilmente non arriverà mai sulla console Nintendo.

Dalla schermata di avvio è possibile accedere fin da subito a ognuno di questi titoli e ai cinque capitoli che ne compongono la campagna, in maniera forse un po' troppo svincolata rispetto a una normale, sudata progressione. Ad ogni modo, l'esperienza può essere affrontata in solitaria oppure in multiplayer cooperativo per un massimo di quattro partecipanti, sia in wireless locale che online: inutile dire che giocando con gli amici ci si diverte molto di più ed è possibile impostare delle interessanti strategie di contrasto all'avanzata degli zombie.

Ciò vale in particolare per il secondo e il terzo gioco della serie, che a differenza degli esordi utilizzano una struttura a compartimenti stagni per organizzare le ondate in luogo di una mappa completamente aperta, in cui le situazioni appaiono un po' troppo casuali. Aumentano inoltre le tipologie dei nemici, grazie in particolare all'introduzione di soldati alternativi e feroci miniboss che movimentano la situazione. La presenza della modalità Orda, infine, rappresenta un extra interessante per chi ama la sfida, grazie al suo approccio endless. La durata totale del pacchetto? Quindici ore, come minimo.

Il gameplay parte dalle solide basi di Sniper Elite, la serie madre, ma viene completamente privato degli elementi stealth e adattato a un'azione fortemente ripetitiva, in cui ci si trova appunto a sparare ai morti viventi man mano che si avvicinano alla nostra posizione.

In ogni stage ci sono momenti in cui bisogna attivare un interruttore per dar vita a un vero e proprio assalto da parte dei nemici, sulla falsariga del classico Left 4 Dead, ed è in tale frangente che torna utile un minimo di strategia nella disposizione di bombe, esplosivi e trappole che possano rallentare il cammino degli zombie e consentirci di sfoltirne un po' le fila senza consumare troppe munizioni.

Il gunplay privilegia i tiri di precisione e le kill cam a raggi X enfatizzano in maniera cruenta i colpi più spettacolari, evidenziando i danni che il proiettile infligge ai corpi già martoriati e in decomposizione dei nostri avversari, ma gli scontri dalla breve distanza appaiono sostanzialmente meno rifiniti e piacevoli.