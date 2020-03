Animal Crossing: New Horizons, guida alle Miglia di Nook+

Le miglia di Nook sono molto importanti nell'economia di Animal Crossing: New Horizons. Sostanzialmente sono una valuta alternativa che permette di sbloccare ricompense sempre più interessanti, come espansioni dell'inventario e nuovi progetti. Ottenerle non è troppo difficile.

Infatti, vi basta giocare per completare gli obiettivi presenti nell'app Miglia di Nook (semplici azioni come parlare o piantare fiori possono fornirvene anche centinaia). Tuttavia, dopo qualche ora di gioco, sbloccherete un aggiornamento. Ecco la nostra guida all'app Miglia di Nook+ presente in Animal Crossing: New Horizons.