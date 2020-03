The Outer Worlds per Nintendo Switch, la data d'uscita ufficiale, finalmente

2K Games e Nintendo hanno annunciato la data d'uscita ufficiale di The Outer Worlds su Nintendo Switch: il 5 giugno 2020. Finalmente anche i possessori della console ibrida di Nintendo sanno quando potranno giocare all'ultima fatica di Obsidian Entertainment, che costerà 59,99€ sia in formato fisico, sia in formato digitale.

Per chi non lo conoscesse, The Outer Worlds è un gioco di ruolo dalle forti tinte action ambientato in una colonia spaziale dove la retorica delle multinazionali, la mancanza di risorse e una politica scriteriata stanno portando la situazione al collasso.

Se volete più informazioni, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di The Outer Worlds per le altre piattaforme, in cui abbiamo detto:

Come abbiamo cercato di spiegarvi nella recensione, The Outer Worlds è un titolo tipico di Obsidian, che garantisce una certa libertà di approccio a tutti i livelli, cercando di raccontare anche una buona storia. Se gradite lo stile dello sviluppatore di Neverwinter Nights 2, sicuramente apprezzerete anche questo. Certo, ci sarebbe piaciuto vedere un po' più di coraggio generale e la compressione di alcune mappe è decisamente disturbante, ma per il resto ci troviamo di fronte a un ottimo titolo, in attesa di vedere il primo sforzo post acquisizione di Microsoft.