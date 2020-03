Pokémon GO: un giocatore è stato fermato mentre catturava Pokémon dalla sua macchina

Pokémon GO è un titolo tutto basato sull'uscire di casa per andare a caccia di mostriciattoli tascabili digitali: peccato che questo non sia possibile, durante una quarantena legata al Coronavirus (ormai attiva in diversi paesi del mondo). Ancora più un peccato il fatto che, nonostante ciò, la gente continui ad uscire imperterrita. Con le giuste e prevedibili conseguenze, dato che un nuovo giocatore è stato fermato dalla polizia.

Questa volta è accaduto nel Regno Unito, precisamente a Stevenage, città dell'Hertfordshire. Il giocatore è stato fermato dalla polizia mentre era a caccia di Pokémon dalla sua macchina; era uscito di casa violando la quarantena da Coronavirus. Non sappiamo se quanto segue sia un lato positivo della questione, ma la polizia ha detto all'uomo di tornare a casa perché uscire alla cattura di Pokémon con la propria vettura "non può essere considerata una necessità". Nessuna multa, né fermo, né arresto per il furbo cittadino britannico.

Molto probabilmente questo giocatore era uscito di casa per godersi appieno l'evento Psicomania di Pokémon GO, che ha avuto inizio giusto recentemente. Eppure non ce ne sarebbe neppure davvero bisogno, dato che ora giocare a Pokémon GO da casa è molto più facile, grazie a tutte le modifiche apportate dagli sviluppatori di Niantic Labs nelle ultime due settimane.