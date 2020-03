Ouya ha un nuovo gioco, potete smettere di usarla come posacenere

Ouya ha ricevuto un nuovo gioco, quindi potete smetterla di usarla come posacenere e tornare a giocarci per qualche ora. Si tratta di Pulstario, un titolo indie già disponibile per altre piattaforme, tra le quali Android, che l'autore, Fred Wood, ha realizzato spinto da un'email di ProHiScore Studios che invitava gli sviluppatori a supportare la piattaforma defunta ormai da anni.

"All'inizio ho riso e ho cancellato l'email. Quindi ci ho pensato un po' su e ho riesumato la mia versione da backer di Kickstarter (di Ouya ndr)." A quel punto Wood ha iniziato a valutare quanto ci sarebbe voluto per realizzare dei port dei suoi giochi per Ouya. Considerando che non richiedono un hardware particolarmente potente per girare, ha provato a caricarne uno sulla console morta, che ricordiamo essere basata su Android.

Il gioco, appunto Pulstario, era perfettamente funzionante e richiedeva soltanto del codice extra per supportare il controller di Ouya. Risolto il problema, ha deciso di renderlo scaricabile gratuitamente in forma di APK, così che chiunque possieda Ouya possa giocarci. Inoltre ha pubblicato il codice per il controller online, in modo che chiunque possa utilizzarlo per i suoi giochi.

Ouya è una console dalla storia tragica. Presentata come la console che avrebbe liberato gli sviluppatori indie, fu acquistata solo dagli sviluppatori indie. La campagna Kickstarter ebbe effettivamente un grande successo, successo che purtroppo non venne replicato dal lancio sul mercato nel 2013. Fu un fallimento completo, ma molti l'amarono appassionatamente.

Pulstario su itch.io