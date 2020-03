Fortnite: chiamano la polizia per schiamazzi, trovano solo un ragazzino iper-eccitato

La scorsa notte è stata particolarmente divertente per la stazione di polizia di Pueblo, cittadina del Colorado, negli Stati Uniti. Alle due e mezza di notte ha ricevuto una segnalazione per schiamazzi notturni, ma l'esito della vicenda è legato a Fortnite e non potreste neppure lontanamente immaginarlo, se non ve lo raccontassimo.

Una volante della polizia si è subito recata ad un complesso di appartamenti a sud di Pablo. Qui il capitano Tom Rummel, a capo dell'operazione, ha potuto subito sentire gli schiamazzi, già dalla strada. Ma una volta che i quattro poliziotti sono arrivati a bussare all'appartamento, il proprietario li ha accolti con estrema tranquillità, come se si aspettasse il loro arrivo da un momento all'altro, e con una certa soddisfazione. Tutto ciò che hanno trovato è stato un ragazzino iper-eccitato che stava giocando a Fortnite.

"Il genitore (il padre) ha subito risposto al citofono ed è stato estremamente collaborativo. Questa non è una cosa che accade spesso, in situazioni simili. Poi ha detto a qualcun altro di venire alla porta, e si è presentato questo ragazzino. Il collega Set Jensen ha parlato un po' con lui, poi sono andati in un'altra stanza. Il ragazzino stava giocando a Fortnite, e ha promesso di abbassare il volume..."

Al bambino è andata anche bene, dato che qualche tempo fa un coetaneo che stava giocando a Fortnite per strada è stato arrestato, dopo aver rischiato di causare un incidente stradale.